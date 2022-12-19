İhlas Haber Ajansı

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Şarampole yuvarlanan kamyon 100 metre sürüklendi, sürücü araçtan atlayarak kurtulabildi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.


Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Yurtbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak kurtuldu.


Hafif yaralı olarak kazayı atlatan kamyon sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide İlyasbey Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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