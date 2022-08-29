Şarampole yuvarlanan otomobil 50 metre sürüklenerek durabildi: 1 ölü

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun merkez ilçesi D765 karayolu Kuru Benzinlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Fikret Ünal (38) idaresindeki 34 JKK 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilin sürücüsü Fikret V., hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Fikret V. hayata döndürülemedi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Fikret V.'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.