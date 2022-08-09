Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde Yavuz Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine seyir halinde iken virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz Özdemir hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişide yaralandı.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazada hayatını kaybeden Yavuz Özdemir'in, Kastamonu'da Kent Düğün Salonunun işletmecisi olduğu öğrenildi.