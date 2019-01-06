Sarıkamış şehitleri Kastamonu'da anıldı

Sarıkamış şehitleri, harekatın 104'üncü yıl dönümünde Kastamonu'da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüşe vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezince düzenlenen yürüyüşe Kastamonu Valisi Yardımcısı Vedat Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, il kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Kastamonu Kalesi'ne kadar yürüdü. Ailesi ile birlikte yürüyüşe katılan Mehmet Ali Işıkçı, kahraman şehitleri anmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Dedeleri şehit olan bir Türk evladı olarak şehitlerimizi anmaktan gurur duyuyoruz. Biz şimdi rahat bir ortamda yürüyoruz. Ama o zaman dedelerimiz, şehitlerimiz hem soğuk hem düşman tehdidi altında vatanı korumak için yürüdüler” dedi.

Yürüyüşe pankart tutarak en önde katılan Hişman Demir, “Başta vatanımız, bayrağımız, devletimiz için kendini karların ortasında üstünde bir parça yırtık montuyla, ayağında ayakkabısız bir şekilde nasıl savaşmışsa biz bu zaferi, bu hatırayı asla unutmamak ve milletin milli bilincine, milli şuuruna yerleştirmek için bu yürüyüşte en başta yürümekle gurur duyuyorum. Nasılsa bir insan devletsiz, vatansız, marşsız kalamıyorsa biz de devletimizin, marşımızın ve böyle şehitlerimizin kıymetini bilerek vatanımızı, bayrağımızı korumakla onur ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Yürüyüşün ardından Kastamonu Kalesi'nde İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından Sarıkamış'ta şehit olan askerler için dua edildi. Yürüyüşe katılanlara çorba ve simit ikram edildi.