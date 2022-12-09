Sarımsak pazarında traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak pazarında, kazaların önüne geçmek amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Reflektör Bizden Kurallara Uymak Sizden” projesi çerçevesinde, Kastamonu'da traktör sürücülerine reflektör dağıtımına devam ediliyor. Özellikle gece şartlarında trafikte seyir halindeki traktörlerin görünürlüğünü arttırmak amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından “Taşköprü ilçesindeki sarımsak pazarında 30 traktör sürücüsüne römork arkasına takılmak üzere ikişer adet reflektör hediye edildi.