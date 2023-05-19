Sebze yüklü kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da sebze yüklü kamyonun tarlaya devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç ilçesine bağlı Kayaboğazı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A. idaresindeki 78 BR 446 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kamyonun kasasında bulunan sebebiyle kamyondaki sebzeler etrafa saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartılan yaralı sürücü, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan sebzeler sebebiyle yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri tarafından sebzelerin temizlenmesi ile yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.