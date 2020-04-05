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Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kastamonu’nun Daday ilçesinde şehit annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bin TL bağışta bulunarak destek verdi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde şehit annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bin TL bağışta bulunarak destek verdi.


1988 yılında 20 yaşında iken Muş'ta şehit olan Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin 76 yaşındaki annesi Pakize Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu. Yaşı dolayısıyla evden dışarı çıkamayan Demirci, evine gelen görevlilere banka kartını ve şifresini vererek, bin TL bağışta bulundu. Bu davranışı duygulu anlar yaşatan şehit annesi Demirci, çalışanlara "Allah hepinize de sağlık sıhhat versin" dedi.

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