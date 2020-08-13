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Şehit Erhan Gökteke için mevlit okutuldu

Tosya Kaymakamlığı tarafından İstanbul’da geçtiğimiz günlerde şehit olan Polis Memuru Erhan Gökteke için mevlit okutuldu.

Tosya Kaymakamlığı tarafından İstanbul'da geçtiğimiz günlerde şehit olan Polis Memuru Erhan Gökteke için mevlit okutuldu.


İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan Tosya nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Erhan Gökteke için Tosya Kaymakamlığı tarafından mevlit okutuldu. Mevlit programı, Tosya'da Kemerköprü Camisinde gerçekleştirildi.


Mevlit programına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kurum müdürleri, Şehit Erkan Gökteke'nin babası Hakkı Gökteke ile yakınları ve çok sayıda polis memuru katıldı.


Öğle namazından önce gerçekleştirilen mevlit programında Şehit Erkan Gökteke ve tüm şehitler için dualar edilip Kuran-ı Kerim okundu. Mevlit sonrası vatandaşlara pide ve ayran ikram edildi.

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