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Şehit Murat Çökmez adına Afrika'da su kuyusu açılacak

Kastamonu’nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Er Murat Çökmez adına Afrika’da su kuyusu açılacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Er Murat Çökmez adına Afrika'da su kuyusu açılacak.


Tosya Kaymakamlığı, 2007 yılında şehit olan Tosyalı Komanda Er Murat Çökmez adına, Kamerun'da bir yardım derneği işbirliğinde su kuyusu açılması için kampanya başlattı. Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin; “Tosya Kaymakamlığı ve yardım kuruluşu işbirliğinde, terör şehidimiz Murat Çökmez'in adına Afrika ülkesi Kamerun'da su kuyusu açılacak. Su kuyusu ile hem mazlumlar temiz su içilebilir suya kavuşacak, hem de şehidimiz Murat Çökmez adı ülkemizden binlerce km uzakta yaşatılmış olacaktır. Tunceli Ovacık-Kızılçeşme Karakolunda 2007yılında, 21 yaşında ülkesi için, dini için, bizlerin rahat yaşaması için, canını feda eden şehidimiz “Su gibi aziz olun” dualarıyla sevaplar alacak bizlerde vefa görevimizi yaparken aynı dualarla buluşacağız" dedi.

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