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Şehit Nihat Karakoca kabri başında anıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2009 yılında şehit düşen Polis Memuru Nihat Karakoca, Kastamonu’daki kabri başında dualarla anıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2009 yılında şehit düşen Polis Memuru Nihat Karakoca, Kastamonu'daki kabri başında dualarla anıldı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 13 Haziran 2009'da 2 grup arasındaki kavgaya müdahale ederken açılan ateş sonucu şehit düşen Nihat Karakoca için şehadetinin 14. yıldönümünde, anma programı düzenlendi. Karakoca'nın Kastamonu'daki kabri başında düzenlenen anma programında Karakoca Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla anıldı. Anma programına Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay da katıldı.

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