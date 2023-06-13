Şehit Nihat Karakoca kabri başında anıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2009 yılında şehit düşen Polis Memuru Nihat Karakoca, Kastamonu'daki kabri başında dualarla anıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 13 Haziran 2009'da 2 grup arasındaki kavgaya müdahale ederken açılan ateş sonucu şehit düşen Nihat Karakoca için şehadetinin 14. yıldönümünde, anma programı düzenlendi. Karakoca'nın Kastamonu'daki kabri başında düzenlenen anma programında Karakoca Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla anıldı. Anma programına Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay da katıldı.