Şehit Şerife Özden Kalmış kabir başında anıldı

Mardin’de terör saldırısı sırasında şehit düşen Polis Memuru Şerife Özden Kalmış, Kastamonu’daki kabri başında anıldı.
Mardin'de terör saldırısı sırasında şehit düşen Polis Memuru Şerife Özden Kalmış, Kastamonu'daki kabri başında anıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 8 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen Şerife Özden Kalmış için şehadetinin 7. yıldönümünde, anma programı düzenlendi. Kabri başında düzenlenen anma programında Kalmış Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla anıldı.