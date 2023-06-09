Şehit Şerife Özden Kalmış kabir başında anıldı

Mardin'de terör saldırısı sırasında şehit düşen Polis Memuru Şerife Özden Kalmış, Kastamonu'daki kabri başında anıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 8 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen Şerife Özden Kalmış için şehadetinin 7. yıldönümünde, anma programı düzenlendi. Kabri başında düzenlenen anma programında Kalmış Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla anıldı.