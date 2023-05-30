Şehit Teğmen Cemal Tepeli kabri başında anıldı

Kastamonu'da şehit Topçu Teğmen Cemal Tepeli şahadetinin 30. yılında kabri başında anıldı.

20 Mayıs 1993 tarihinde Bitlis Tatvan 6. Mkz. Zh. Tug. Komutanlığı emrinde görevliyken, Bitlis Kemertepe Sehi Ormanları bölgesinde silahlı terör örgütü ile girilen silahlı çatışma esnasında yaralı bir askeri kurtarmak isterken şehit olan Topçu Teğmen Cemal Tepeli, şehadetinin 30. yıldönümünde, Kastamonu'daki kabri başında anıldı.

Anma programına Şehit Cemal Tepeli'nin ailesi, devre arkadaşları, şehit yakınları, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Eğt. Mrk. K. Jandarma Albay Mehmet Çelik ve vatandaşlar katıldı.