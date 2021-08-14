Sel bölgesinde deniz iki renk

Sel sularının vurduğu ve büyük hasar alan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine çayı çamur renginde Karadeniz'e akıyor. Çayın deniz ile ile birleştiği alanda Karadeniz iki renk oldu.

Sel sularının vurduğu Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçenin merkezinden geçen Ezine Çayı ile sel sularının geldiği ilk günden bu yana çamur renginde akıyor. Karadeniz'e akan çamur sebebiyle, adeta deniz iki renge büründü. Denizin üzerinde oluşan iki renk drone ile havadan görüntülendi.