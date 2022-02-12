Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden inşa ediliyor

Sel felaketinde onlarca binanın yıkıldığı, 65 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, zorlu kış şartlarına rağmen yaraların sarılması için çalışmalar durmadan devam ediyor. Bozkurt'un yeniden inşa edilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ediyoruz. Gerçekten devletimizin burada milyarlarca liralık yatırımı var” dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi onlarca binanın zarar görmesine, 65 kişinin ölümüne ve 8 kişinin ise kaybolmasına sebep olmuştu. Büyük tahribatın oluştuğu ilçede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Binlerce personelin katılımı ile gerçekleştirilen temizlik ve yıkım çalışmalarının ardından ilçede yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi, alt yapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bölgede etkili olan ağır kış şartlarına rağmen çalışmalar devam ettiriliyor. Yapılan çalışmalarla ilçenin altyapısı büyük oranda yenilenirken 629 konut ve 121 iş merkezinin ihalesi tamamlandı. İlçedeki çalışmaları yılsonuna kadar tamamlanarak selin izinin tamamen silinmesi hedefleniyor. İlçede sürdürülen çalışmalar ise dron ile görüntülendi.

“Bu yıl içerisinde çalışmaların hepsini tamamlamayı hedefliyoruz”

İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgiler aktaran Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “6. ayda devletimizin hemen hemen bütün ihalelerini tamamladı. 629 tane konutun ihalesi bitti, 5 bölgede yapılacak. 121 tane merkezdeki dükkanımızın ihalesi tamamlandı. İçinde emniyeti de barındıran Hükümet Konağımızın ihalesi tamamlandı, temel çalışmaları başladı. Sanayi tesisimiz zarar görmüştü. 2 tane büyük tekstil atölyesi olmak üzere 54 tane sanayideki dükkanlarımız da yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde bitecek. Vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Temennimiz, önümüzdeki yaz sonuna doğru bütün hak sahiplerine evlerini, konutlarını, dükkanlarını teslim etmek. Ayrıca ilçemiz doğalgaza kavuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği doğalgaz çalışmaları başladı. İller Bankası bütün ilçenin altyapısını bitirmişti. Belediyemizle beraber altyapı işlemlerini bitirme aşamasında, yüzde 80 oranında bitirme oranına kavuştu. Yaklaşık 45 bin kamyonluk rüsubat malzemenin çekildiği ilçemizde devletimizin büyüklüğünü görmek isteyen gelip Bozkurt'a baksın. Bütün devlet birimlerimiz Bozkurt'ta. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde hepsini tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

“İlçe merkezimizden geçen hattımız ve iki tane köprümüz 2 ay içerisinde bitecek”

Yoğun kar yağışı sebebi ile çalışmaların 20 günlük bir kesintiye uğradığını ve ilk fırsatta yeniden başlatıldığını belirten Atıcı, “Kış şartları sebebiyle yaklaşık 20 gündür çalışmalarımız kesintiye uğramıştı. Yoğun kar yağışı etkiliydi. Özellikle ilçe merkezimizden geçen hattımız ve iki tane köprümüz 2 ay içerisinde bitecek. Diğer köyleri ve Karadeniz'e bağlanan safahatla beraber inşallah onların da yaz sonuna kadar hepsini bitirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Eski halinden daha güzel bir Bozkurt'u inşa edeceğiz”

Bozkurt ilçesinde devletin tüm kurumları ile çalışmaların yürütüldüğünü ve çalışmaların tamamlanması ile ilçenin eski halinden daha güzel bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Bozkurt eski haline dönmüş diyemeyiz. Daha güzel bir Bozkurt inşa ediyoruz. Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ediyoruz. Gerçekten devletimizin burada milyarlarca liralık yatırımı var. Her bakanlığımızın burada çalışmaları var. Okullar, spor salonları, Özel İdare'nin köy yolları, altyapı çalışmaları, su, kanalizasyon işleri, kurumlarımızın işleri devam ediyor. Burada devletimizin bütün birimlerini ilgilendiren işler koordineli bir şekilde yapılıyor. İnşallah yazın sonunda Karadeniz'in en güzel ilçesini, eski halinden daha güzel bir Bozkurt'u inşa edeceğiz. Keşke kayıplarımız olamasaydı. Bu işler daha güzel olacaktı. Sadece kayıplarımızdan dolayı mutsuzuz diyebilirim” şeklinde konuştu.