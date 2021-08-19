Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oluyor

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oluyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt, İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde akşam saatlerinde tekrar sağanak yağış başladı. Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olası taşkınlara karşı vatandaşlarında dikkatli olunması noktasında uyarılarda bulunuldu.