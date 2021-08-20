Sel nedeniyle balçıkla dolan Bozkurt'taki şehitlik Mehmetçik tarafından temizlendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında balçıkla dolan 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı, Mehmetçik tarafından temizlendi. Temizleme çalışmalarına Kartal Belediyesi sivil savunma ekipleri de katılırken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de felaketin yaşandığı Bozkurt ilçesini ve temizlenen anıtı ziyaret etti.

Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok ev ve iş yerlerine zarar verdi. Felaketten zarar gören bir diğer yer ise Bozkurt ilçesinde bulunan 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı oldu. Sel sebebiyle taş ve topraklarla dolarak zarar gören anıt, Mehmetçikler tarafından temizlendi. Mehmetçiğin çalışmalarına Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Belediyesi de destek verdi. Taş ve topraklarla dolan anıt 2 günlük çalışma sonrası balçıklardan arındırıldı. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindiren Başkan Yüksel daha sonra temizlenen şehitlik anıtını ziyaret etti.

“Emekleri için bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Selden etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'nı ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kastamonu Bozkurt'tayız. Bozkurt'taki sel felaketinden sonra 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'nın önündeyiz. Tabi sel birçok yerleşim noktasını alt üst etmiş olsa da aynı zamanda şehitliğimizi de balçık altında, sular altında bırakmıştı. Burada yaklaşık 60 hafriyat kamyonuna yakın çamuru arkadaşlarımız çıkardı. Hem jandarmamız, hem İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir, hem de Düzce'deki arkadaşlarımız yardımcı oldu ama ana işi bizim ekiplerimiz aldı. Kısacası yerleşim noktasını temizlerken bir yanda Şehitlik Anıtı'nı da eski haline getirmeyi başardı arkadaşlarımız. Emekleri için bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehitlerimize ve yaşamını yitiren gazilerimize rahmet diliyorum. Bozkurt için önemli bir şehitlik anıtıydı. Hem burada, hem diğer noktalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan vatandaşlara yardım elimizi uzatırken, temizlik çalışmalarımız her noktada devam ediyor. Şehitliğimizi de temizledik, daha burada yapılacak çok iş var” dedi.

“Çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyor”

Yaşanan felaketten çok büyük dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizen Başkan Yüksel, “Üzüntülüyüz bu üzücü hadiselerden dolayı. Henüz teknik konular ile ilgili bir şeyler söylemek erken ama dere yatağına yapılan binaları görmek, kötü kentleşmeyi görmek sade üzüyor. Geriye dönüp konuşup şu böyle oldu, bu eksikler var demek çok hoşuma gitmiyor. Burada bir yıkım söz konusu. Bunun hem iyi araştırılması hem de çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Akıl ve bilimin devreye girip el birliğiyle sorumluluk alıp müdahil olmamız lazım” diye konuştu.