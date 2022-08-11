Sel sebebi ile ligden çekilen Kastamonuspor 1966, afetin yıl dönümünde sezon açılışı yaptı

Kastamonu'da geçen yıl yaşanan se felaketi sebebiyle 2. Lig'den çekilen GMG Kastamonuspor 1966, felaketin yıl dönümünde sezon açılışını yaptı. Sezon hazırlıklarına başlayan GMG Kastamonuspor 1966, transfer yasağını da kaldırarak yaklaşık 10 futbolcuyu takıma kazandırmak için girişimlerine başladı.

11 Ağustos 2021 yılında Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen Kastamonu'nun 2. Lig'de mücadele eden takımı GMG Kastamonuspor 1966, 80 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarla binanın yıkıldığı sel felaketi sonrasında ligden çekişmişti. Sel felaketinin yıl dönümünde GMG Kastamonuspor 1966, tekrar sezon açılışını yaptı. Çalışmalarına başlayan takım, bu yıl 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek. Transfer yasağını da kaldıran takımın yeni futbolcuları renklerine katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Metin Akpunar: "Sel felaketinin yıl dönümünde sezon açılışını gerçekleştirdik"

GMG Kastamonuspor 1966'da transfer yasağının kaldırıldığını belirten Teknik Direktör Metin Akpunar, "Bu hazin olaydan dolayı takımımız, ligden bir yıl süreyle çekilmek zorunda kalmıştı. Yine aynı tarihte inşallah başkanımızın da destekleriyle sezonu açtık. Bugün itibariyle hem çalışmalarımıza hem de transfer sürecine start verdik. Kastamonuspor, benim daha önce çalıştığım dönemde yani 4 yıl önce yabancı olmadığımız bir camia. 2 yıl üst üste play-off oynayan bir camia. 1. Lig kapısından geri dönmüştük. İnşallah bir üst lige çıkmayı rabbim bizlere nasip eder. Tabii ki işimizin zor olduğunu biliyorum. Bugün itibariyle 18 gün sonra ilk olarak ligde Serik maçıyla karşılaşacağız. Çok az bir süremiz var. Transferde özellikle bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Transfer tahtasını açmakta yardımcı olan futbolcu kardeşlerimi de buradan teşekkür ederim. Zaten onlar yardımcı olmasaydı, biraz daha zorlaşırdı işimiz. Bunlar hem iyi oyuncular, değerli oyuncular hem de kişilik ve karakter olarak bizlere çok şey katacaklarına inanıyorum bu kardeşlerimizin. Onun için bizlerin dikkat etmesi gereken şu anda kamp yapan hazır oyuncuları transfer edebilirsek en kısa sürede başarılı olacağımıza inanıyorum. Bütün ilin, bütün sporcuların istediği ilk etapta bu. Biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Hazırlık dönemleri bilindiği üzere minimum 6 hafta sürer. Ondan sonra takım 4 hafta daha oynadıktan sonra oturur. Bizim bugün itibariyle sadece 18 günümüz var. Biz bu 18 gün içerisinde hem transfer yapacağız hem de takımı teknik ve taktik olarak oturtmaya çalışacağız. Bizde kolay olmadığını biliyoruz. Hayatımın başından sonuna kadar şimdiye kadar hiçbir işim kolay olmadı. Bu görevi seve seve kabul ettim. Onun için bütün Kastamonu taraftarına şimdiden sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Cengiz Aygün: "Yaklaşık 10 futbolcu ile yeni dönemde anlaşmaya vardık"

Yaklaşık 10 futbolcu ile yeni dönemde anlaşmaya vardıklarını söyleyen GMG Kastamonuspor 1966 Onursal Başkanı Cengiz Aygün ise, "Takımımız sıkıntılı bir süreçteydi. Maalesef çok talipli arkadaşlarımız oldu ama onlarda baktılar şartlara, şartlar uygun gelmedi onlara yönetmek için veya bir anonim şirketi süreci vardı. Buna talip çıkan olmadı. Mecburen mevcut yönetimimiz ve sevgili başkanımızla birlikte bütün değerlendirmelerimizi yaptık. İlimizi ve Kastamonuspor'u yalnız bırakmama noktasında üstümüze düşeni yapmaya karar verdik. Aşağı yukarı bugün itibariyle transfer tahtası açıldı. Belki birkaç tane ulaşılamayan futbolcular var. Resmi olarak belki ilan edilmedi ama onların paraları da bloke edildi. Yani transfer tahtası Kastamonusporumuzun açılmıştır, hayırlı uğurlu olsun. 8-10 tane futbolcu ile de yeni dönem için anlaşmaya vardığımız oyuncular hazır. Transfere de hızlıca devam edeceğiz. Biliyoruz çok geç bir süreç. Çok geç kalındı. Çünkü çok fazla git gel yaşandı. Ama ben bu süreci bu kahraman futbolcularla ve yeni gelecek arkadaşlarla aşacağımıza inanıyorum. Metin hocamız ile de anlaşmaya vardık. Bu yıl Kastamonspor'un hocası Metin hocamız, yardımlarıyla birlikte takımın başına geçti. Kendisi ile bu noktada mutabakata vardık. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de bu arada" diye konuştu.

"Bütün stadı hınca hınç bundan sonra dolu istiyorum"

Taraftarların bütün stadı doldurmasını isteyen Aygün, "Madem biz bu hamleyi yaptık, artık Kastamonu şahlanmak zorunda. Artık Kastamonu laf üretmeyecek. Bugüne kadar herkes konuştu, saygı ile karşılıyorum, haklılardır, hiçbir itirazım yok. Ama bu saatten sonra sadece Kastamonu'da yaşayan 400 bin Kastamonulu değil, İstanbul'da ve başka illerde yaşayan yaklaşık 3 milyon Kastamonulu var. Herkes bu ile sahip çıkmak ve bu ilin takımına sahip çıkmak zorunda. Artık ben Kastamonu'dan karşılığını istiyorum. Taraftarları bundan sonra statta hınca hınç dolu istiyorum. İnsanların sadece yazıp çizmek değil, gerçekten sahip çıktığını göstermesini istiyorum. Şu anda kadromuzu hocamızla ve teknik heyetimizle birlikte mümkün olan en iyi kadroyu bugünün şartlarına göre en iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Bundan sonra ilk maçımıza Allah nasip ederse bu ayın 28'in de sahamızda Serik ile oynayacağız. Serik maçında statta hınca hınç bir kere Kastamonuluları istiyorum. Eğer Serik maçında o stadı Kastamonulular, çünkü 5 bin kişilik bir stat, en az o statta 4 bin kişiyi görmezsem o zaman döneceğim ve hepinize ben soracağım. Gördünüz mü Kastamonu'yu diyeceğim. Sadece konuşmak değil, statta insanların olmasını istiyorum. Bütün Kastamonulu hemşehrilerimden istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bölgede 2. Lig'de oynayan ve bir tek stadı olmayan il biziz"

Bölgede sadece GMG Kastamonuspor 1966'nın 2. Lig'de oynadığını ve buna rağmen tek stadı olmayan il olduğunu söyleyen Cengiz Aygün, "Bir tek stadı olmayan bu bölgede il biziz. Yok, stadımız, yıkılacak halde bir stadımız var. Karabük, BAL'a düştü, stadını görüyorsunuz. Çankırı'nın stadı bizden çok iyi, 3. Lig'de. Sinop'un stadı yapıldı, Çorum'un stadı bizden iyi. Biz, 2. Lig'de oynayan bu bölgedeki tek takımız. En uçta Zonguldak var, onun dışında 2. Lig'de oynayan tek takımız. Ama bir stadımız bile yok. O stadında yapılması için öncelikle bizler bir şey yapmamız gerekiyor. Öncelikle o stadı doldurmalıyız. O stat dolmalı ki, görsünler, bu stat doluyor bu stat yetmiyor desinler. Bizim Kastamonu'da 5 bin insanımız yok mu sanki. Herkesi stadı doldurmaya ve takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum, bekliyorum" ifadelerini kullandı.