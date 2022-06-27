İhlas Haber Ajansı

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Sel sebebiyle evinde mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoğun yağış sebebiyle evinde mahsur kalan felç hastası vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun yağış sebebiyle evinde mahsur kalan felç hastası vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Yunus Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felç hastası Mustafa Çelik isimli vatandaş, bölgede etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası Zarbana Çayı sularının yükselmesi neticesinde evinde mahsur kaldı.


Şahsın kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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