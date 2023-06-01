Sel suları köprüyü kullanılmaz hale getirdi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrasında debisi yükselen dere üzerindeki köprü kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrasında debisi yükselen dere üzerindeki köprü kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sebebiyle debisi yükselen dere üzerinde bulunan Saltuklu Köprüsü zarar gördü. Köprü üzerinde göçükler oluşurken, dere yatağında bulunan menfez köprü de yıkıldı. Zarar gören köprü kullanılamaz hale geldi. Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, zarar gören köprü ve menfezde incelemelerde bulundu. i.
Kaymakam Tutar, kullanılamaz hale gelen köprüde çalışmaların başlatıldığını belirterek, en kısa zamanda güvenli bir şekilde köprünün yeniden yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.