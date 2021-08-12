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Sel sularının ortaya çıkardığı duvar kalıntısı tarihi eser heyecanı oluşturdu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Gökceağaç köyünde meydana sel sonrası oraya çıkan duvar kalıntısı, vatandaşlarda tarihi eser heyecanı oluşturdu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gökceağaç köyünde meydana sel sonrası oraya çıkan duvar kalıntısı, vatandaşlarda tarihi eser heyecanı oluşturdu.


İlçenin Gökceağaç köyü Sarıcalı mahallesine ulaşım sağlayan yol Gökceağaç çayına gelen azgın sular nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çayın üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Vatandaşlar, selin meydana getirdiği hasarın ardından toprak altından "L" biçiminde bir duvarın ortaya çıktığını belirtti. Duvarı daha önce görmediklerini belirten köylüler, taş duvarın eski çağlara ait olabileceğini ve araştırılması gerektiğini ifade ettiler.

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