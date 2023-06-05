İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sel tehlikesi yaşayan ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. Çay çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşların giriş katları boşaltması istenirken, ekipler ise iş makineleri ile ilçede önlem aldı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi. İlçede bulunan ekipler ise iş köprülerin altını tıkayan tomruklar ve benzeri malzemeler ise iş makineleri ile kaldırarak sel yaşanmasını önlemeye çalışıyor. İlçede yağış ise etkisini devam ettiriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.