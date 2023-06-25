Sel ve heyelanların yıktığı yollar yeniden yapılıyor

Kastamonu'da yaşanan sel ve heyelanlar sebebiyle yıkılan köy yolları, ekiplerin zorlu şartlardaki alanlarda çalışması ile yeniden inşa ediliyor.

Kastamonu'da Haziran ayında etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sebebiyle çok sayıda köy yolu zarar gördü. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri köylere ulaşımın sağlandığı köy yollarını yeniden inşa etmek için zorlu coğrafya şartlarında iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Karadeniz kıyısında bulunan ilçelerdeki zarar gören köy yollarının yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sel sebebiyle zarar gören Yunuslar Karacakaya grup yolunda ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar havadan görüntülendi.