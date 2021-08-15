İhlas Haber Ajansı

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Selde çöken apartmandan bir vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı’nda yapılan arama çalışmaları neticesinde 1 vatandaşın cansız bedenine daha ulaşıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nda yapılan arama çalışmaları neticesinde 1 vatandaşın cansız bedenine daha ulaşıldı.


Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen ve en çok kaybın yaşandığı Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar neticesinde, Ezine Çayı'nın yatağında bulunan apartmanlardan biri olan 8 katlı Ölçer Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı.

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