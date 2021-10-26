Selde kaybolan 15 kişi bulunamamıştı: Arama çalışmaları Gürcistan'a kadar genişletildi

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşların bulunabilmesi için arama çalışmaları Gürcistan'a kadar genişletildi. Yaklaşık 200 arama ve kurtarma personeli, hem karadan hem de denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde onlarca vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda iş yeri ve ev zarar gördü. Selde kaybolan Kastamonu'dan 9, Sinop'tan da 6 vatandaştan ise aylardır haber alınamıyor. 15 kişinin arama çalışmaları, bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 204 personelin katılımı ile hem karadan ve hem de denizden sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, selin geldiği Ezine Çayı'nın denize döküldüğü yer ile sahil şeridi ve su altında arama çalışmaları yapıyor.

Arama ve tarama ağı Gürcistan'a kadar genişletildi

Kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Samsun'a kadar olan arama ve tarama ağındaki çalışmalar, Gürcistan sınırına kadar genişletildi. Karadeniz sahil şeridi boyunca ekipler, tüm imkanlarını seferber ederek, kayıp vatandaşları bulmak için aralıksız çalışmalarını devam ettiriyor. Arama çalışmalarına kadavra köpekleriyle de destek veriliyor.

Denizde yapılan aramada su altı görüntüleme cihazı kullanılıyor

Karadan sondalama yöntemiyle süren çalışmalarda her nokta dikkatli şekilde aranırken, denizde de su altı görüntüleme cihazı kullanılıyor. Su altı görüntüleme cihazı aracılığıyla deniz içerisinde şüpheli noktalar tespit edilerek dalgıçlarla taranıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hava ve deniz şartları dikkate alınarak akşam saatlerine kadar devam ediyor.