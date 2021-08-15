Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımı ile kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım isteyen Eyüp Zeki Yavuz, helikopter yardımı ile hayvanlarını kurtardı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan ekipler son olarak 2 ineğin kurtarılması için kara yolu olmayan bir alana helikopterle iniş yaparak hayvanları bağlı olduğu alandan kurtararak doğaya saldı.

Bozkurt'ta hayvancılık yaparak yaşayan Eyüp Zeki Yavuz, sel felaketinin yaşandığı sırada hayvanlarını çözemediğini söyleyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Soylu, Yavuz'un yardım isteğine hemen cevap vererek ekiplerin yardımcı olmasını istedi. Karayolu ile bağlantı olamayan alana helikopter ile iniş yaparak ahırda 4 gündür aç kalan hayvanlarının ipini çözen Yavuz, devletin verdiği desteğe teşekkür etti.

“Devletimizden Allah razı olsun”

Bozkurt'ta hayvancılık yaparak yaşayan Eyüp Zeki Yavuz, “Benim hayvancılık yaptığım yer buraya 1 buçuk kilometre uzakta. Benim kızımın çalıştığı bir dükkan var. Orada eczanede çalışan birine haber gelmiş. Panik içindeydi bizi aradığında bağırıyor çağırıyordu sürekli. Sonra yukarıdan gözle görünce arabaya binerek yüksek bölgeye kaçtık. Hayvanlarım sel bastıktan sonra orada kaldı, Çarşamba gününden beri. Gittim geldim ama çay azalmadı. Hava yolundan başka ulaşım imkanı yok. Bu sabah kendi çabamla karşıya geçmeye çalıştım geçemedim. Dönüşte de çarşının içine girdim. Bakan Süleyman Soylu ile karşılaştım çarşıda. Onu görünce hemen bakanımın yanına giderek söyledim. Anında arkadaşlarını görevlendirdi. Helikopter yoluyla ahırıma ulaştım. Bakan'a sadece hayvanlarımın iplerini çözelim dönelim dedim o şekilde gittik zaten. Gittiğimizde de hayvanlarımız sağmış. Köpeklerime, koyunlarıma köpeklerime ulaşamadım ama ahırdaki hayvanlarım sağmış. Onların iplerini kestim, köpeklerimin mamalarını döktüm, gelirlerse yerler artık. Devletimizden Allah razı olsun, başka türlü bir imkan yoktu” diye konuştu.