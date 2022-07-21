Selde zarar gören orman yolları onarılıyor

Kastamonu'da 27 Haziran'da meydana gelen sel felaketi sonucunda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Handüzü, Yurttepe, Büyükyazı ve Karadere İşletme Şefliklerinin sorumluluk alanlarındaki orman yollarında büyük hasarlar oluştu. Hasar tespit çalışmalarının ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, hasar gören yolların bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “26 Haziran tarihinde başlayıp 2 gün boyunca devam eden yağışlar Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Handüzü, Yurttepe, Büyükyazı ve Karadere İşletme Şefliklerindeki orman yollarında büyük hasara neden olmuş, 16 kilometre ana orman yolu, 36 kilometre tali orman yolu, 4 köprü, çok sayıda menfez ve istinat duvarı kullanılamaz hale gelmiş, 7 köye içme suyu sağlayan aynı havza üzerindeki isale hattı tamamen zarar görmüştü. Zarar gören yerlerde meydana gelen hasarlar, yoğun çalışmalar sonucunda gideriliyor. Bölge Müdürlüğü olarak büyük bir özveri ile çalışan personellerimize teşekkür ediyoruz” denildi.