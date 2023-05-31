Selde zarar gören yollarda onarım çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından zarar gören yol ve köprülerde onarım çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kuvveti sağanak sebebi ile Çat deresi ve Akçakeşe grup yolunda hasar meydana geldi. Köylere ulaşımın sağlandığı menfez, köprü ve yollar zarar gördü. Yaşanan selin ardından Taşköprü Kaymakamı Bekir Özer, hasarın oluştuğu alanlarda incelemelerde bulundu. Zarar gören köprüler ve yolların onarılması için çalışma başlatıldı.