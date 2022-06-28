Sele kapılan ev ve mezarlık yok oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde etkili olan yağış sonrası, bir ev ve bir mezar sel sularına kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Çaybaşı köyü Acıklı Mahallesi'nde dereye gelen selde Mehmet Özdemir'e ait ev ve Osman Şengül'ün mezarı sel sularına kapılarak yok oldu. Elif Yamalı'ya ait ev ise sel sularından etkilendi.

Çaybaşı köyü dernek başkan yardımcısı Mustafa Şengün yaptığı açıklamada, iki gündür yoğun şekilde görülen sağanak yağışın Çaybaşı köyü Acıklı Mahallesi'nde olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hanönü Kaymakamlığı, Özel İdare ekiplerinin bölgede kurtarma çalışmalarına başladığı bildirildi.