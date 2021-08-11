Selin vurduğu İnebolu'da köyler sular altında kaldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak yağmur yağışı sonrasında oluşan selde Zarbana çayının taşmasıyla Özlüce köyü tamamen sular altında kaldı. Su altında kalan köylerde kayıp ve mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanak yağmur yağışı sonrasında oluşan selde Zarbana çayının taşmasıyla Özlüce köyü tamamen sular altında kaldı. Oluşan sel neticesinde Özlüce ve Çaydüzü köylerinde sular altına kalırken, evlerde mahsur kalan ve sel sularına kapılıp kaybolan vatandaşlar olduğu bilgisine ulaşıldı. Selin etkili olduğu köylerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatılırken, kayıp vatandaşlar için de arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan İnebolu'da oluşan selde Zarbana çayından sahile ulaşan sel suları, Karadeniz sahil kesimini çamura bürüdü.