Selzede öğrenciler ata sporları ve geleneksel oyunlarla stres attı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde selden etkilenen öğrenciler, düzenlenen etkinlikte ata sporları ve geleneksel oyunlarla stres attı.

İnebolu ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi. Beş gün boyunca ilçe ve köylerdeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, ata sporları ve geleneksel oyunlarla stres attı. İnebolu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak aktiviteler kapsamında okçuluk, binicilik, mangala, çömlek, çubuk ve ok savaşları yapıldı. Öğrenciler hem eğlenendi hem de ata sporları ve geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

Etnospor Deneyim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sel felaketinin ardından devletimizin hızla yaraları sardığı bölgelere gelerek çocuklarımıza dönük bir projeyi hayat geçirmek istedik. Amacımız, felaketin ardından dezavantajlı grupların sosyal hayata dönüşünü hızlandırmak ve farklı aktivitelerle eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak. Bu kapsamda da ilk etkinliğimizi İnebolu ilçesinde yaptık. Bizlerle geleneksel spor ve oyunları deneyimleyen harika çocuklarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.