Serada kenevir yetiştiren şahıslara operasyon

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serada kenevir yetiştiren şahıslar, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesindeki bir adreste kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda seraya ekilmiş, yaklaşık 4 metre boyunda 20 kök kenevir bitkisi, sera dışında kesilmiş vaziyette 5 adet Hint keneviri, şahıslara ait evde ise 44,28 gram kenevir tohumu, saksıya ikili vaziyette 1 adet Hint keneviri ve 14,32 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.