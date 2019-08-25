Şerife Bacı'nın izinde İstiklal Koşusu yapıldı

Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanı Şerife Bacı anısına düzenlenen Şerife Bacı İstiklal Koşusu, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun katılım ile gerçekleşti.

İnebolu Belediyesi önderliğinde, İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Şerife Bacı İstiklal Koşusu'na Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 350 yarışmacı katıldı. İsmetpaşa Caddesi üzerinde hazırlanan platformda 10 kilometrelik yarışın startını İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay gerçekleştirdi. Yarışmalar çerçevesinde ayrıca 2 kilometrelik ücretsiz halk koşusu da yapıldı. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından yarışmaya katılanlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Yarış sonunda erkekler genel klasmanda birinci Yaşar Yerlikaya, ikinci Rıza Kartlı, üçüncü ise Yasin Kısek oldu. Kadınlarda birinci Leyla Erbay, ikinci Okyanus Yıldız, üçüncü ise Derya Kılıç oldu. Erkekler üçüncüsü Yasin Kısek, yarış sonunda fenalaşarak İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarış sonunda Osman Sungur Moteli'nde ödül töreni yapıldı. Törene İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, yarışmacılar ve İnebolu halkı katıldı.

Törende konuşan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, "İnebolu'muzun tanıtımı noktasında güzel ülkemizde İstiklal Madalyalı tek ilçe olması nedeniyle bu tarz etkinliklerin fazlasıyla yapılması gerekiyor. Bu tanıtımın da yapıldığına ben inanıyorum. Tarihi İstiklal Yolu Milli Park ilan edildi. Biz ısrarla kamu yöneticisiyle, siyasi partililerle ve sivil toplum kuruluşu örgütlerimizle birlikte hepimiz İstiklal Madalyalı ilçemize yakışacak olan İstiklal Yolu Milli Park Müdürlüğü kurulması noktasında da herkes hemfikirdir. Milli park müdürlüğünün İnebolu'nun hakkı olmasını 2 gerekçeyle açıklıyorum. Birincisi İstiklal Yolu'nun ilk çıkış noktası olmasıdır, ikincisi de sadece Türkiye'de tek İstiklal Madalyalı ilçe olmasından dolayı milli park müdürlüğü İnebolu'nun hakkıdır. Bu güzide ilçede Kaymakamlık yapmaktan şeref duyuyorum" dedi.

"Milli Park Müdürlüğü, İnebolu'nun anasının ak sütü gibi helal"

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "İstiklal Mücadelemizin başlangıç noktalarından birisi İnebolu'dur. Kısa bir süre öncede İstiklal Yolumuz milli park olarak ilan edildi. Hiçbir ilde olmayan il sınırları içinde 3 tane milli parkımız var. İstiklal Yolu Milli Park Müdürlüğü'nün İnebolu'da kurulması için geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız ile de bir araya geldik. Görüşme zannımca olumlu geçti. Bu işlerde baskı çok önemli, baskı olacak ki hak ettiğimiz şeyi alalım. İnebolu'nun Milli Park Müdürlüğü anasının ak sütü gibi helal. Atatürk'ün kulağım İnebolu'da dediğini unutmayalım. İstiklal Yolu'nun büyük bölümü Kastamonu sınırları dahilinde. Mehmet Akif Ersoy'un hutbe verdiği Nasrullah Camii bizde. Şerife Bacı bizde, Halime Çavuş bizde. İstiklal Marşı'nın ilk okunduğu yer bizde. Açıksöz Gazetesi'nin milli mücadeledeki rolü zaten belli. Onun için bu işte ciddi bir kamuoyu baskısı oluşturmak lazım. Bu il merkezinin de değil İnebolu'nun hakkı. Onun içinde İneboluluları birazcık daha aktif olmaya ben davet ediyorum" diye konuştu.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da, Şerife Bacı İstiklal Yolu Koşusu'nun ilkinin yapıldığını ve geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Törenin sonunda yaş klasmanlarında dereceye girenlere ödül verilirken yarışmaya katkı sağlayanlara da plaket takdim edildi.