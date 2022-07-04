'Şerife Bacı'nın torunları' önce Çanakkale'yi gezdi

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümünü anısına düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Çanakkale'yi gezdi.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatı ile Kastamonu Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında, ‘Şerife Bacı'nın Torunları Çanakkale'yi Anlatıyor' isimli resim, şiir ve mektup yarışması düzenlendi. Kastamonu Belediyesi'nde Ramazan Ayı öncesinde gerçekleştirilen ödül töreni ile öğrenciler çeşitli ödüllerin sahibi olurken, Başkan Vidinlioğlu dereceye giren öğrenicilere Çanakkale gezisi sözü verdi. Başkan Vidinlioğlu'nun sözü üzerine öğrenciler, Kastamonu Belediyesi ana hizmet binası önünden Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da katıldığı tören ile Çanakkele'ye uğurlandı. Çanakkale gezisinde yer alan öğrenciler ve aileleri gezi boyunca duygu seviyesi yüksek anlar yaşadı. Yerel rehber eşliğinde Çanakkale'yi gezen öğrenciler ve veliler zaman zaman ise anlatılanlar karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.

Geziye katılan öğrencilerden Beyza Asiye Dikici, Çanakkale Gezisi ile ilgili duygu ve düşüncelerini , “Çanakkale'yi biz hep kitaplar okuduk. Öğretmenlerimizden dinledik. Yarışmaya girerken de bu bilgiler ışığında eserlerimizi ortaya koyduk. Belediye Başkanımız bizi buraya göndereceğini öğrendikten sonra ise büyük heyecan duyduk. Buraya geldik. Rehberimiz bize olayları yaşandığı yerde anlattı. Burada olmak bambaşka. Böyle bir ödül için emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Beyza Asiye Dikici'nin velisi Muhammed Emrah Dikici ise, “Herkesin dilinde vardır ya, ‘Çanakkale anlatılmaz' diye. Buraya bugün şartlarında dahi gelseniz buranın manevi ikliminde o duyguyu anlayabiliyorsunuz. Vatan uğruna verilen nice canlar. Nice ayrılıklar. Nice hüzünlü kavuşmalar. Bunların hepsini burada rehberimizden dinledik ve dinlerken yaşadık. Burası gerçekten bambaşka. Anlatacak söz yok. Tek yapabildiğiniz şey akan gözyaşlarınızı silmeye çalışmak. Bu anlamlı geziyi düzenleyen öğrencilerimize hediye eden Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu'na ve Kastamonu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Özellikle çocuklarımız için unutulmayacak anılar birikti” diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Eymen Ünal, Abdullah Alsaidi, Gülin Ceylan da geziden duydukları memnuniyetlerini ayrıca ifade ederlerken, veliler de anlamlı gezi için emeği geçen herkese teşekkür etti.