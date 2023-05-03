Sevgili vaadiyle şantaj yapıp evini bastıkları vatandaşın 18 bin TL'sini zorla aldılar

Kastamonu'da bir kadın sevgili olmak vaadiyle bir kişiyi tuzağa düşürerek ailesi olduğunu söylediği kişilerle birlikte şantaj yaptı. Evi basılıp 18 bin TL'si zorla alınan şahsın polise şikayette bulunası üzerine şebeke çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da bir kadın, sevgili olmak vaadiyle tuzağa düşürdüğü şahsa ailesinin eve geldiğini söyleyerek şantaj yaptı. Tehdit ettikleri şahıstan 100 bin TL isteyen şahıslar, vatandaşın evine zorla girerek banka hesabındaki 18 bin TL'yi başka bir banka hesabına göndertti. Şüpheliler, daha sonra tekrar gelerek paranın kalan kısmını alacaklarını söyleyerek evden ayrıldı. Yaşanan olayın ardından vatandaşın ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda E.C.G., C.G., S.K., B.Y. ve A.U.Y. ile paranın aktarıldığı hesabın sahibi S.T. gözaltına alındı. S.T., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.C.G., C.G. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ve A.U.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.