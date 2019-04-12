Seydiler'in ilk belediye başkanı Gençoğlu, toprağa verildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesi ilk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Şevket Gençoğlu, ilçede düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

1929-2019 Seydiler Belediyesi kurucusu ve ilk başkanı, 1968-1999 yılları arasında aralıksız Seydiler Belediye Başkanlığı görevini yürüten Şevket Gençoğlu, Kastamonu'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şevket Gençoğlu için Seydiler Belediyesi'nde cenaze namazı kılındı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Yaşar Karadeniz, eski Bakan Murat Başesgioğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Eski Milletvekilleri Hasan Altan ve Mustafa Gökhan Gülşen, Seydiler Kaymakam V. Kadir Kılıç, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Eski Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, siyasi parti temsilcileri, iş adamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Şevket Gençoğlu, kılınan cenaze namazının ardından dualarla belde mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Karadeniz, eski Belediye Başkanı Merhum Şevket Gençoğlu'nun yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.