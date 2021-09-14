İhlas Haber Ajansı

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Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin, görevine başladı

Tosya Kaymakamlığı görevinden Konya Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin, ilçeye giderek görevine başladı.


Tosya Kaymakamı iken İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Seydişehir Kaymakamlığına atanan Deniz Pişkin, Tosya'dan ayrılarak Seydişehir ilçesine geçti. Kaymakam Pişkin'i Hükümet Konağı önünde birim müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile kaymakamlık çalışanları karşıladı.


Kısa bir tanışma toplantısı düzenleyen Kaymakam Pişkin, ekip çalışmasıyla ilçede güzel işler yapacaklarını ifade ederek, toplantının devamında katılımcılarla tanışarak ilçe hakkında bilgi aldı.

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