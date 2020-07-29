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Şeyh İsmail Rumi Camisinde restorasyon sürüyor

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü tarafından Tosya Şeyh İsmail Rumi Cami’inde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü tarafından Tosya Şeyh İsmail Rumi Cami'inde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden Tosya Şeyh İsmail Rumi Camisindeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Pişkin, camideki restorasyonun yıl sonuna kadar bitirileceğini kaydetti. Kaymakam Pişkin, “Tosya'da Hocaimat Mahallemiz'de bulunan ve vakıf kültür varlığı olarak tescilli eski eser camimizin onarımı ve çevre düzenlemesi işini kapsayan çalışmaların, bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor” dedi.

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