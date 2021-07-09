Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapımı tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.

Hanönü ilçesinde yıkılan merkez caminin yerine yapılan Şeyh Şaban-ı Veli Camisinde ilk cuma namazı kılındı. 1000 metrekare alan üzerinde inşa edilen Şeyh Şaban-ı Veli Cami, dualarla ibadete açıldı. Caminin tamamlanmasının duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Müftüsü Ali Çelebi, "Resmi açılışını Kurban Bayramı sonrası yapacağımız bu güzel camide ilk cuma namazını kılmış bulunuyoruz. Bundan sonra cuma namazlarını ve vakit namazları ile bayram namazını yine bu camimizde kılacağız. Yaşamış olduğumuz son süreçlerde de mabetlerimizin, ezanlarımızın, selalarımızın bu toplumun dirilmesinde ne derece etkin olduğuna hep beraber şahit olduk. Allah ezanlarımızı dindirmesin. Allah-u Teala bu mabetleri cemaatsiz bırakmasın" dedi.