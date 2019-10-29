Seyir halindeki balık kamyonu yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyü mevkisinde seyir halindeki yanmaya başlayan balık yüklü kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyüne mevkisinde balataları tutuşan balık yüklü kamyon alev aldı. Sürücünün aracı güçlükle durmasının ardından yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Olay yerine çağrılan İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.