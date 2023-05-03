Seyir halindeki beton tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde seyir halindeki beton tankerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da seyir halinde özel bir şirkete ait olan beton tankerinde, Daday-Kastamonu karayolunda seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını ve dumanı fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araçta maddi hasar oluştu.