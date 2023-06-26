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Seyir halindeki çekici alev alev yandı

Kastamonu’da Azdavay-Pınarbaşı karayolu üzerinde alev topuna dönen çekicideki yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'da Azdavay-Pınarbaşı karayolu üzerinde alev topuna dönen çekicideki yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Kastamonu'da Azdavay-Pınarbaşı karayolu Karakuşlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABZ 603 plakalı oto kurtarıcı, seyir halinde iken bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen oto kurtarıcı, olay yerine çağrılan Azdavay İtfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile söndürüldü.


Yangında oto kurtarıcı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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