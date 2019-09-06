Seyir halindeki otomobil yandı

Kastamonu'dan Karabük'e giden otomobil, seyir halindeki iken alev aldı. Küle dönen otomobilde yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük'e giden Osman Hodancı idaresindeki 37 AG 242 plakalı otomobil, Araç ilçesi Kayaboğazı mevkisine geldiği sırada iddialara göre elektrik kontağından çıkan yangın sonrasında alev topuna döndü. Birden alev alan otomobil, ihbar üzerine Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaralanan ise olmadı.