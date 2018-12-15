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Seyir halindeyken alev alev yandı

Kastamonu’da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Küre karayolunda Fazlı Comarat idaresindeki 55 PJ 583 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeki iken henüz belirlenemeyen nedenden motor kısmında yangın başladı. Fazlı Comarat, Küre'de Ecevit Hanı Mevkiinde çıkan yangında hafif ticari aracını yolun kenarına çekerek durdurdu. Aracın alev alan motor bölümü, giderek büyüdü ve tüm aracı kapladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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