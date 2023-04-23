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Seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılmaz hale geldi.


Olay, İnebolu ilçesi Kızılkara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 18 DS 324 plakalı otomobilin halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

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