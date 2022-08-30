Sıcağa dayanamayan öğrenci, tören alanında bayıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dönümü çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende bayrak taşıyan bir öğrenci, sıcağa dayanamayarak bayıldı. Tören alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.