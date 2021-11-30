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Şiddetli fırtına Kastamonu'da etkili oldu

Kastamonu’da şiddetli fırtına etkili oldu.

Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle tabelalar yerinden söküldü, bir evin çatısında yangın çıktı, bir sitenin bahçesinde de kamelya uçtu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Kastamonu'da beklenen şiddetli fırtına etkili oldu. Saatte 100 kilometreyi bulan hızda esen fırtına nedeniyle il merkezinde bazı işyerlerinin tabelası söküldü. Ayrıca Kuzey Mahallesinde bir sitenin de kamelyası fırtına nedeniyle yerinden kurtularak yıkıldı.


Ayrıca Devrekani'de Kurtşeyh Mahallesinde bulunan bir binanın çatı kısmında, fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Devrekani Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında büyümeden söndürüldü. Yetkililer, şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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