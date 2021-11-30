Şiddetli fırtına Kastamonu'da etkili oldu

Kastamonu'da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle tabelalar yerinden söküldü, ağaçlar devrildi. Bir apartmanın uçan çatısı alışveriş merkezinde park halinde bulunan araçların üzerine devrildi. Çatının uçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da öğlen saatlerinde başlayan rüzgar yerini fırtınaya bıraktı. Hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, seyir halindeki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kastamonu il merkezinde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın da etkisiyle uçtu. Fırtınadan uçan çatı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Apartmanın fırtınadan uçan çatısı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Abana ilçesinde de aniden bastıran fırtına etkisi ile denizin üstünde küçük hortum oluşturdu.

Fırtınanın bir anda çıktığını belirten Cemal Kebeci, “Karşı binanın çatısını fırtına havalandırdı, oradan doğru alışveriş merkezimizin otoparkına düşürdü. Allah'tan can kaybımız yok, herhangi bir yaralımızda yok. Burada maddi hasar oluştu. Otoparkta bulunan tırın üzerine düştü, kamyonun arkasına zarar verdi, bir de park halindeki otomobilin üzerine düştü. Şu anda ekiplerin gelip çatıyı kaldırmasını bekliyoruz” dedi.

Önce hafif rüzgar çıktığını ardından da rüzgarın şiddetinin arttığının söyleyen Kebeci, “Otoparkta çalışan arkadaşlarımız çatının havalandığın görmüşler. Çalışan personel çatıyı fark ettiği için burada çalışan arkadaşları uyarmış, çatı uçmaya başladı çekilen oradan demiş. Onun dikkati olmasaydı belki burada birkaç kişi yaralanırdı, belki de Allah korusun ölen bile olabilirdi” diye konuştu.