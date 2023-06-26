Şiddetli rüzgarda kırılan ağaç dalı, lüks otomobilin üzerine düştü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı, lüks otomobilin üzerine düştü.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede sağanak yağışın ardından etkili olan rüzgara dayanamayan ağacın dalı kırılarak park halindeki lüks bir aracın üzerine devrildi. Yaşanan olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, yarlanan olmadı. İtfaiye ekiplerince kırılan ağaç dalı kesilerek aracın üzerinden kaldırıldı.