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Şiddetli sağanak yağış sonrası ev ve tarlalar sel suları altında kaldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası bazı evleri sel suları basarken tarlalar da su altında kaldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası bazı evleri sel suları basarken tarlalar da su altında kaldı.


Kastamonu'nun Daday ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde bulunan evleri sel suları bastı. Bazı tarlalar ise sel suları altında kaldı. Geçen yıl da ilçede etkili olan yağış sonrası da aynı mahallede ev ve tarlarını sel sularının bastığı öğrenildi.


Öte yandan, Araç ilçesinde Bahçeçik köyüne ulaşımın sağlandığı menfez köprü yağış sonrasında heyelanda zarar gördü. Heyelan sonrası köy yolu ulaşıma kapandı.

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