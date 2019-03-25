Sıla Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Sinop'u gezdi

Kastamonu Üniversitesinde eğitim-öğretimlerini görüp İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan 70 öğrenci, Sinop'un tabii ve tarihi yerlerini gezdi.

Kastamonu Üniversitesinde eğitim öğretim görüp İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan 70 öğrenci, Sinop'u gezdi. Sinop'un tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrencilere Yurt Müdürü Enis Köklü ve müdür yardımcıları da eşlik etti. Yurt Müdürü ve müdür yardımcılarının yönetiminde şehir içini ve Sinop çevresini geçen öğrenciler, özellikle Seyyid Bilal Türbesi, Alaaddin Camii, tarihi Sinop Cezaevi ve Şehitler Çeşmesine büyük ilgi gösterdiler. Sinop ziyaretinde sahilde denizi de ziyaret eden öğrencilere Sinop Mantısı da ikram edildi.

Yurt Müdürü Enis Köklü, “Öğrencilerimiz Sinop'un tabii ve tarihi güzelliklerini, dini mekanlarını görmekten ve Sinopluların misafirperverliğinden çok memnun kaldılar. Hep beraber bu geziden dolayı mutlu olduk. Yurdumuzda öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz artarak bundan sonrada devam edecektir” dedi.